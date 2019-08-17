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'den 'ye Keşmir çağrısı

, Birleşmiş Milletlere sorununun çözümünde daha aktif rol alması çağrısında bulundu. 'ndan yapılan açıklamada "'nin daha önce aldığı kararlar çerçevesinde (Cammu Keşmir) sorunun çözümü için daha aktif rol oynaması gerektiğine inanıyoruz. İtidal ve gerginliği arttırıcı tek taraflı adımlardan kaçınılması çağrısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2019 19:00 Güncelleme Tarihi: 17.8.2019 19:52
Türkiye'den BM'ye Keşmir çağrısı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sorunun diyalog yoluyla çözüme kavuşturulmasının önemine dikkat çekilerek, Cammu Keşmir konusunda BMGK'de dün "Hindistan-Pakistan" başlığıyla düzenlenen istişarelerin, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve diplomasinin öne çıkarılması bakımından memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

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Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"BM'nin daha önce aldığı kararlar çerçevesinde sorunun çözümü için daha aktif rol oynaması gerektiğine inanıyoruz. Sorunun bundan sonra da ilgili taraflar arasında uluslararası hukuk temelinde ve diyalog yoluyla çözüme kavuşturulması temennimizi yineliyor, itidal ve gerginliği arttırıcı tek taraflı adımlardan kaçınılması çağrısında bulunuyoruz."

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Türkiye'den BM'ye Keşmir çağrısı
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