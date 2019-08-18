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Bugün tedbir almazsak yarın bedel öderiz

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2019
Bugün tedbir almazsak yarın bedel öderiz
MHP lideri Devlet Bahçeli, 17 Ağustos dolayısıyla yazılı açıklama yaptı: "Önümüzdeki eylül ayı içinde açıklanması beklenen Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nın deprem riskine karşı müessir bir hazırlık olması başlıca ümit ve beklentimdir. Bugün tedbir almazsak yarın bedel öderiz. Bugün şuurla hareket etmezsek gelecekte enkaz altında kalırız. Özellikle muhtemel İstanbul depremi hususunda sorumluluk mevkisinde bulunan herkesi uyarıyor, geniş kapsamlı ve teferruatlı zincirleme tedbirlerin şimdiden hayata geçirilmesini tavsiye ediyorum" dedi.
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Bugün tedbir almazsak yarın bedel öderiz
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