Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz açıklamasına tepki

Çavuşoğlu'ndan 'nun açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal 'nun 'deki çalışmalara ilişkin açıklaması hakkında "Sayın Kılıçdaroğlu Doğu Akdeniz'de bizim ve KKTC'nin haklarını koruyan Fatih, Yavuz ve Barbaros'u Yunan gemisi sanıyor herhalde." değerlendirmesinde bulundu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.8.2019 16:18 Güncelleme Tarihi: 18.8.2019 16:18
Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz açıklamasına tepki

Çavuşoğlu, Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'nun, partisinin il başkanları toplantısında "Doğu Akdeniz'de zengin petrol var, doğal gaz yatakları var. ABD, Yunanistan, Kıbrıs Rum yönetimi, Mısır, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye." şeklindeki açıklamasına yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini içeren görüntüsünü de paylaşan Çavuşoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kılıçdaroğlu Doğu Akdeniz'de bizim ve KKTC'nin haklarını koruyan Fatih, Yavuz ve Barbaros'u Yunan gemisi sanıyor herhalde. 4. gemimiz Oruç Reis de yolda. Milli davamız Kıbrıs konusunda bile yeterince bilgilendirilmeyen Sayın Genel Başkan'a bu konuda bilgi vermeye hazırız."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz açıklamasına tepki
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN