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Ders alıp geleceğe hazırlanmalıyız

Giriş Tarihi: 18.8.2019
Ders alıp geleceğe hazırlanmalıyız
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nce Demokrasi Meydanı'nda anma etkinliği düzenlendi. Tören öncesi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), deprem farkındalığı yürüyüşü gerçekleştirdi. "Deprem gerçek, hazır olmak gerek", "Gönüllü ol, insanlığa umut ol" ve "Afet çantan nerede" dövizler taşıyan grup, sloganlar atıp düdük çaldı. Anma etkinliği ise öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, "Bunlardan ders alarak, geleceğe daha iyi hazırlanıp insanımız için daha güzelini yapma gayreti içerisinde olmalıyız" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de "Mevlam bir daha o gecedeki feryatları bizlere göstermesin inşallah" diye konuştu.
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