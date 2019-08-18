Talimat YPG’li yöneticilerden

BUGÜN NELER OLDU

HalafCasım Hasan kod adlarıyla birlikte YPG'li üst düzey yöneticilerini de deşifre ettiği ifadesinde, "YPG'li yöneticiler toplantı yapıp, bana eylem yapacağım yeri bildirdi. Dizüstü bilgisayardan da fotoğraflarını gösterdiler. Oyuncak ayının içerisinde telefonla patlatmaya ayarlanmış bir bomba düzeneği vardı. Cep telefonuma tanımlı patlayıcıyı, eylem yapılacak yerde kablolarını bağlayıp tuvalete bırakacaktım. Eylemden sonra da Suriye'ye dönecektim. YPG'lilerin cep telefon numaralarını "Ahi" (kardeş) ve "Baba" olarak telefonuma kaydettim. Yakalandığım sırada üzerimde bulunan bin 100 Amerikan Doları ile 2 bin 300 lirayı eylem talimatını veren PKK/YPG'liler verdi" dedi.