AB'den skandal açıklama! Terörle bağlantılı belediyeleri böyle savundular

Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li Büyükşehir Belediye Başkanları, İçişleri Bakanlığı'nca haklarında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevlerinden alındı. Görevden alınanların yerine, o kentlerin valileri başkan vekili olarak atandı.

AB'DEN SKANDAL AÇIKLAMA

Avrupa Birliği'nden (AB) görevden almalar ile alakalı küstah bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan AB'nin Türkiye Raportörü Kati Piri, "Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanları seçimlerden 5 ay sonra "terör suçlaması"yla değiştirildi. Tekrar. Halkın iradesine sıfır saygı." dedi.

TERÖRİSTLERE YİNE SAHİP ÇIKTILAR

AB daha önce de HDP'nin terörle bağlantılı adaylarına gerçekleştirilen operasyonlara yönelik olarak skandal açıklamalar yapmış ve bu isimlere sahip çıkmıştı. PKK'yı terör örgütü olarak kabul eden AB'nin, teröristlere belediye kaynaklarından kaynak aktaran belediyelere operasyon yapılmasını kınaması da çelişkiyi yeniden gözler önüne serdi.