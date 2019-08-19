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ve son durum ne? 2019 Af yasası nasıl olacak, ne zaman çıkacak? İşte detaylar

Gündemin alt başlıklarından birisi olarak dikkat çeken hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan tarafından aylar önce ceza infaz yasası hakkında müjde verilirken düzenleme için ise Meclis işaret edilmişti. Bu doğrultuda, gelişmeleri yakından takip eden mahkumlar ile aileleri konuya yönelik araştırmalarını hemen hemen her gün gerçekleştiriyor. Toplumda geniş kesimi ilgilendiren konu hakkında en son açıklama ise Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından yapıldı. Af yasası kapsamında tarih veren Gül, ceza indirimine ilişkin son durum gelişmelerini de aktardı. Peki, af yasası nasıl olacak ve Meclis'te zaman çıkacak ve kapsamı nasıl olacak? İşte, son dakika detayları...

Giriş Tarihi: 20.8.2019 01:57
Af yasası ve ceza indirimi son durum ne? 2019 Af yasası nasıl olacak, ne zaman çıkacak? İşte detaylar

Yüz binlerce mahkum ve aileleri son dakika haberlerini yakından takip ederken araştırmalar da bu yönde artış kazandı. İlk olarak Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından gündeme getirilen ve daha sonra Başkan Erdoğan'ın da konuştuğu ceza infaz yasa teklifi hakkında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından son dakika açıklamaları yapıldı. Yaşanan bu gelişmenin akabinde ise düzenlemeden etkilenmesi beklenen yüz binlerce kişi tarafından sorgulamalar bir hayli yoğunlaştı. Tam bu noktada, ' ne zaman çıkacak ve son durum ne?' sorusu oldukça merak ediliyor.

AF YASASI NASIL OLACAK, KİMLERİ KAPSAYACAK?

Düzenleme ile infaz sürelerinin düşürülmesinden kadın ve çocuk cinayetlerine kadar birçok değişiklik yapılası planlanıyor. Öte yandan, terör suçları için bir indirim yapılması öngörülmüyor. Haberimizin detaylarından, Abdulhamit Gül'ün son dakika af yasası açıklamasına ulaşabilir ve hakkında merak ettiğiniz bilgileri hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

İşte, son durum;

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Af yasası ve ceza indirimi son durum ne? 2019 Af yasası nasıl olacak, ne zaman çıkacak? İşte detaylar
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