Af yasası ve ceza indirimi son durum ne? 2019 Af yasası nasıl olacak, ne zaman çıkacak? İşte detaylar

Yüz binlerce mahkum ve aileleri af yasası son dakika haberlerini yakından takip ederken araştırmalar da bu yönde artış kazandı. İlk olarak Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından gündeme getirilen ve daha sonra Başkan Erdoğan'ın da konuştuğu ceza infaz yasa teklifi hakkında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından son dakika açıklamaları yapıldı. Yaşanan bu gelişmenin akabinde ise düzenlemeden etkilenmesi beklenen yüz binlerce kişi tarafından sorgulamalar bir hayli yoğunlaştı. Tam bu noktada, 'Af yasası ne zaman çıkacak ve son durum ne?' sorusu oldukça merak ediliyor.

AF YASASI NASIL OLACAK, KİMLERİ KAPSAYACAK?

Düzenleme ile infaz sürelerinin düşürülmesinden kadın ve çocuk cinayetlerine kadar birçok değişiklik yapılası planlanıyor. Öte yandan, terör suçları için bir indirim yapılması öngörülmüyor. Haberimizin detaylarından, Abdulhamit Gül'ün son dakika af yasası açıklamasına ulaşabilir ve ceza indirimi hakkında merak ettiğiniz bilgileri hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

İşte, son durum;