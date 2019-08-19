AK Parti'den HDP'li belediyelerdeki görevden almalarla ilgili ilk açıklama

HDP'nin terörle bağlantılı Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerine bu sabah operasyon gerçekleştirildi. Görevden alınan terörle bağlantılı belediye başkanlarının yerine, ilin valileri atandı. Yaşanan bu gelişmeye ilişkin AK Parti'den de ilk açıklama geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Dr. Mehmet Muş'un yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Belediye imkanlarını terör örgütü PKK'ya yardım için kullanan HDP'li belediye başkanlarının İçişleri bakanlığınca görevden alınması hem hukuka, hem de kamu vicdanına uygun bir işlem olmuştur.

Yapılan işlem Anayasa'nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 45 ve 47. maddelerine uygun bir işlemdir.

"DEVLETİN İLGİLİ KURUMLARI TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMELERDE DE GÖRÜLÜYOR Kİ..."

Devletin ilgili kurumları tarafından yapılan incelemelerde de görülüyor ki HDP'li belediyelerde; Terör örgütüyle iltisakı olduğu için görevden atılan kişilere belediyede fiili görev verilmiş, "Eşbaşkanlık" adı altında kanunda yeri olmayan bir uygulamayla seçilmemiş kişilere belediye başkanlığı yaptırılmış, terör örgütüne eleman kazandırmak için propaganda yapılmış, cadde-sokak-park-bahçelere terör örgütü mensuplarının isimleri verilmiştir.

Keza belediye başkanlarının bizzat kendilerinin terör örgütüyle iltisakı olduğuna dair soruşturma ve kovuşturmalar yürütülmüşken görevde kalmaları hukuken mümkün değildir.

Düşünün ki; HDP'den Diyarbakır büyükşehir belediye başkanı olan kişi PKK'nın ilk terör eylemi kabul edilen 1984 baskınının yıldönümü etkinliğine katılmıştır. Bu kişi belediye başkanlığı değil; terör örgütünün elemanlığını yapmaktadır.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in siyasi ortakları HDP'ye sahip çıkarak PKK yandaşlarına değil de; hükümete "darbeci-faşist" demesi CHP'nin geldiği ibretlik durumu gözler önüne sermiştir.

Başka bir CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun HDP'li belediye başkanlarının yaptıklarına ifade özgürlüğü nitelendirmesinde bulunması da tam bir ihanettir.

İmamoğlu Bodrum’dan Tweet attı! Terör örgütüne destek veren belediyelere sahip çıktı

"ÇOCUK KATİLİ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA DESTEK VERMEK..."

Polisimizi, askerimizi, vatandaşlarımızı şehit eden çocuk katili terör örgütü PKK'ya destek vermek, ne zamandan beri ifade özgürlüğü olmuştur.

Teröristlere lojistik destek sağlamak; ne zamandan beri insan hakları ve demokrasiyle eş tutulmaya başlanmıştır! Terör suçunu sadece kurşunu sıkan terörist değil; ona o mermiyi tedarik eden, onu himaye edenler de işlemektedir.

"CHP AÇIKLAMALARI İLE PKK'YA DESTEK VERENLERİ MEŞRU GÖSTERMEYE ÇALIŞTI"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, PKK'ya destek veren bu belediye başkanlarına anında sahip çıkarak ve devletimize "faşist" diyerek PKK'ya destek verenleri meşru göstermeye çalışmaktadır.

PKK yandaşı HDP'lilerle kolkola geçen CHP Grup Başkanvekili, faşist-darbeci arıyorsa aynaya bakmalıdır. CHP'nin darbeci geçmişi ortadadır. Şimdi buna bir de terör yandaşlarına destek eklenmiştir.

Kimse boş yere yaygara koparmaya kalkmasın. CHP siyasi ortaklarının terör suçunu örtmeye çalışmasın! HDP'li bu belediyeler boğazına kadar terör batağına batmıştır. Devletimiz; kim teröre bulaşmışsa hesabını soracaktır.

CHP'nin bu terör yandaşlarına sahip çıkmasını da tarih kara bir leke olarak kaydetmiştir.