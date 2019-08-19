Basın özgürlüğüne darbeye Medya Derneği'nden açıklama

İşte Medya Derneği'nin açıklaması:

Yeni akit Gazetesi'nin internet sitesinde 2015 yılında yayınlanan bir yazı dolayısıyla yaşanan gelişmeler, ülkemizdeki bazı kesimlerin özgürlük anlayışlarının sadece kendilerini mi kapsadığı sorusunu akla getirmiş durumda.

Gazetenin internet sitesinde 2015'te yayınlanan ve muhtemelen mahlas kullandığı için yazarı tespit edilemeyen bir yazı için Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu aleyhine açılması sağlanan 4.5 yıllık ceza davası, özgürlük deyince mangalda kül bırakmayanların gerçek yüzlerini ifşa eder nitelikte.

BU ÇİFTE STANDARTTIR

Olayın dikkat çekici tarafı, ilgili gazetenin internet sitesinde yayınlanan yazı ile ilgili ısrarlı suç duyurusunda bulunanlar arasında İzmir Barosu'nun da bulunması. Normalde ifade ve basın özgürlüğünü savunması gereken bir baronun, ideolojik olarak karşı olduklarının özgürlüklerine saygı göstermediğinin ispatı olan bu tavır, açıkça bir çifte standarttır.

Sadece görüşlerine karşı oldukları gazeteye duydukları husumetten dolayı ısrarlı bir şekilde suç duyurusunda bulunanların talebi ile dava açılması, özgürlükler konusunda mesafe alınmadığından şikayet edenlerin, sadece kendilerini düşündüklerinin de göstergesi.

Medya Derneği olarak, İzmir Barosu'nun ifade ve basın özgürlüğü hususunda gösterdiği çifte standardı kınıyor ve ifade ve basın özgürlüğü konusunda samimi olmaya davet ediyoruz.

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