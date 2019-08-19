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Bomba yüklü araç infilak etti: 3 ölü, 1 yaralı

AHMET AKKUŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2019
Bomba yüklü araç infilak etti: 3 ölü, 1 yaralı
Kamışlı'da bomba yüklü otomobil infilak etti. Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde dün sabah terör örgütü YPG'lilerin bulunduğu noktaya gelen bomba yüklü otomobil, canlı bomba olan sürücüsü tarafından infilak ettirildi. Patlamada, 2 YPG'li terörist ile bombalı aracı kullanan saldırgan öldü, bir kişi yaralandı. Diğer yandan Kamışlı'daki çevre yolundan giden 3 kamyonetteki YPG'li teröristlerin hareketliliği Nusaybin'den görüntülendi. Yaklaşık 50 teröristin yer aldığı kamyonetler, Kamışlı'nın içinde gözden kayboldu.
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Bomba yüklü araç infilak etti: 3 ölü, 1 yaralı
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