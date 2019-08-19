Feyzioğlu: Tuzu kuruların ne dediği çok önemli değil

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TürkiyeBarolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 Eylül'de yapılacak Adli Yıl Açılış Resepsiyonu hakkında 41 baronun yargı bağımsızlığını gerekçe göstererek aldığı katılmama kararına tepki gösterdi. Feyzioğlu, "Tuzu kuru olanların ne dediği çok önemli değil. Adli yıl açılışının çok önemli bir diyalog zemini olduğunu biliyoruz" dedi. Türkiye'nin normalleşme sürecinde Yargıtay Başkanlığı'nın önemli bir adım attığını vurgulayan Feyzioğlu, şunları kaydetti: "Bize elini uzattı. Biz de elimizi uzattık. Türkiye'nin normalleşmesine, yeniden kucaklaşmasına katkıda bulunacağız. Sorunlar da kavga ederek değil, el sıkışarak çözülür."Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit de barolarının kararını şöyle değerlendirdi: "İster katılır, ister katılmazlar ancak katılmalarını biz de arzu ederdik ama ifade ettikleri şeyler son derece çirkin, insaf ve adalet ölçülerine uygun olmayan söylemler. Yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı ve yargının siyasallaşması noktasında ifade ettikleri şeylerin tamamen bir geçerliliği yoktur. Türkiye'de yargı bağımsızdır." AA