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“Gezi yazıları yazman için seçilmedin!” İmamoğlu sizin çalışanınız olsaydı…

bugünkü köşesinde iki ayda üç kez yıllık izne çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı ’nun yönetim anlayışını kaleme aldı. “Bugün özelde veya kamuda çalışan birinin, ilk senesinde yıllık izin hakkı olmadığını biliyoruz.” Diyen Hilal Kaplan’ın yazısı şu sözlerle son buluyor: “Sayın İmamoğlu, İstanbul sizi gezi yazıları yazın diye seçmedi.”

Giriş Tarihi: 19.8.2019 10:16 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 10:21
“Gezi yazıları yazman için seçilmedin!” İmamoğlu sizin çalışanınız olsaydı…

HİLAL KAPLAN'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Yeni seçilen İBB ekibinin bu hadisede hiç kabahati olmadığını varsayalım. Bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği, evlerin ve dükkânların sular altında kaldığı, halkın mahsur kaldığı ve mağdur olduğu bir sel felaketi yaşanıyorken, bununla mücadele birincil sorumlu olan İBB Başkanı'nın İstanbul'da değil de Bodrum'da bir yat gezisinde olması kabul edilir iş midir? Üstelik vekil bıraktığı kişinin bile kendisine ulaşamadığı şartla bir yat gezisi... Bu nasıl olabiliyor? Jammerlı ortamda sinyallerin kesildiği bir durum olmadığı müddetçe Türkiye açıklarındaki her deniz aracıyla iletişim kurulabilir.

Buraya bir ünlem koyarak şu çağrıyı yapmak istiyorum:
Sayın İmamoğlu, İstanbul sizi gezi yazıları yazın diye seçmedi.
Festivalden konsere, kızgın kumlardan serin sulara dalın diye de seçmedi.
Seçilmiş başkan olarak bir nevi İstanbulluların çalışanısınız. Ehli keyf olmayı başardığınızı gördük. "Tatilin size çok yakıştığını" kendi ağzınızdan duyduk. Ama artık işinizin başınageçiniz. Önümüz kış; olası bir kar fırtınasında ne yapacağınızı planlayınız.
İhtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek ve süt dağıtımı ya da öğrencilere burs vaatlerinizi gerçekleştiriniz.
"Sefer görev emri"ndeki 'sefer' kısmı tamam; artık görev kısmını ihmal etmeyiniz...

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İstanbul'da sel: Seçim gecesi 12 kez canlı yayına çıkan İmamoğlu’ndan hala ses yok!

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