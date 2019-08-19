Göreve getirilen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'den ilk açıklama

Belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'den operasyon sonrası ilk açıklama geldi. Bilmez açıklamasında "Belediye tamamiyle mevzuat çerçevesinde yönetilecek.
Van Büyükşehir Belediye Başkanı olarak atanan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, göreve başladı
HERKESİ KUCAKLAMAYA ÇALIŞACAĞIZ
Herkesi kucaklamaya çalışacağız. Val halkının hizmetinde olacağız. Kimseyi aşından işinden etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın fotoğrafı makam odasından kaldırılmıştı, onu yerine geri asacağız" ifadelerini kullandı.