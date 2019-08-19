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Göreve getirilen 'den ilk açıklama

Görevden uzaklaştırılan Van Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yerine kayyum olarak atanan kameraların karşısına geçti. Bilmez, Van'ın kaynaklarının Van halkı için kullanılacağının altını çizdi. "Şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz, herkesi kucaklayacağız" dedi. Belediye personeline yönelik ise "Çalışanlarımızın ekmeğiyle oynamayacağız" mesajı verdi.

Giriş Tarihi: 19.8.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 09:57
Göreve getirilen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'den ilk açıklama

Belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'den operasyon sonrası ilk açıklama geldi. Bilmez açıklamasında "Belediye tamamiyle mevzuat çerçevesinde yönetilecek.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı olarak atanan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, göreve başladı

HERKESİ KUCAKLAMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Herkesi kucaklamaya çalışacağız. Val halkının hizmetinde olacağız. Kimseyi aşından işinden etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın fotoğrafı makam odasından kaldırılmıştı, onu yerine geri asacağız" ifadelerini kullandı.

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Göreve getirilen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'den ilk açıklama
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