Haydar Ali Yıldız: İstiklal’in sesi daha güzel duyulacak

Taksim ve İstiklal Caddesi İstanbul'un sembol merkezlerinden biri. Taksim'den Tünele kadar uzanan bu cadde 17. Yüzyıldan bu yana kültür, sanat ve alışveriş merkezi olarak İstanbullulara hizmet veriyor. Son dönemde Taksim ve İstiklal Caddesi üzerinden yürütülen propagandayı ve tüm dünyanın ilgi gösterdiği Beyoğlu'nu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile konuştuk. Başkan Yıldız, Taksim'de başlayıp Tünel'de sona eren Beyoğlu yürüyüşümüzde merak edilen tüm sorularımıza cevap verdi.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI BEKLENTİM YOKTU

-Siyasette birçok görevlerde yer aldınız. Beyoğlu Belediye Başkanı olmak hedeflerinizin arasında var mıydı?

Siyasi hayatım Beyoğlu'da başladı. Beyoğlu İlçe Başkanlığı yaptım. İstanbul İl Başkan Yardımcısı oldum. Potansiyel olarak böyle bir görev düşünülebilir. Kasımpaşa'ya ait 100 yıllık bir geçmişimiz var. Ama ben böyle bir beklenti içerisinde olmadım. Milletvekili olarak siyasi hayatım devam etti. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Başdanışmanlık görevine getirildim. Daha sonra yine Sayın Cumhurbaşkanımız bizi Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevine tevdi etti.

-Cumhurbaşkanı'nın uzun yıllar yaşadığı bir semtin belediye başkanı olmak sizi farklı bir sorumluluk da yüklediğini düşünüyor musunuz?

Elbette. Beyoğlu'nda siyaset yapmak bizim için büyük bir moral kaynağıydı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Beyoğlu'nda siyasete başlıyor. AK Parti'nin doğum yeri burası. Beyoğlu, Cumhurbaşkanımızın bize yüklediği bir emanet. Bizim için büyük bir şeref ve onur.





BEYOĞLU SADECE İSTİKLAL DEĞİL

-Beyoğlu denilinde akıllara Taksim, İstiklal ve Cihangir geliyor. Bu durum Kasımpaşa'ya, Sütlüce'ye, Okmeydanı'na haksızlık değil mi?

Cumhurbaşkanımız İstanbul'u anlatırken Türkiye'nin özeti diyor. Bakıldığında bu özeti Beyoğlu'nda net bir şekilde görebiliyorsunuz. Tarih, sanat, kültür ve medeniyetin bütün kodlarını bu ilçede görebilirsiniz. Kasımpaşa ve Tophane ayrı bir kültür. Haliç kıyıları bambaşka bir renklilik. Dolapdere, Hasköy, Sütlüce'de birbirinden farklı bir güzellik.

GALATAPORT VE TERSHANE İSTANBUL İLE 15 BİN İSTİHDAM

-Haliç kıyıları dediniz. Sanırım burada önemli projeler var ve sonuna gelindi.

Evet burada Galataport ve Tershane İstanbul projemiz var. Bu dünya çapında projelerde 15 bin gencimize iş imkanı sağlayacağız. İnsanlar nasıl Taksim'e İstiklal'e çıkıp kahvesini içebiliyorsa, ailesi ile birlikte Tershane İstanbul'da da aynı imkanlar mevcut olacak. İstanbul denize nazır bir meydana kavuşacak. İki tane müzesi olacak. Dolapdere'de bir müze açılıyor ve turistik bir bölge olma özelliğini sürdürüyor. Kasımpaşa Mevlevihanesi'nin restorasyonu bitmek üzere. Galataport halkın denize ulaşması açısından önemli bir proje. Beyoğlu'nun gayrisafi milli hasılasına 1 milyar daha katkı sağlayacak. Beyoğlu'nun yaşam kalitesi artacak.

AKM 1 YIL SONRA AÇILACAK

-Atatürk Kültür Merkezi yılların kanayan yarasıydı. Son durum nedir?

Cumhurbaşkanımızın himayelerinde hızla ilerliyor. Temeli atıldığında 20 aylık bir süre belirlenmişti. Bunun 7 ayı geride kaldı. Bir yıl gibi bir süre içerisinde sineması, tiyatrosu, opera salonu ve gençlik merkezleri ile İstanbulluların hizmetine girecek.

-Taksim ile ilgili eleştiriler de var. Siz bu eleştirilere katılıyor musunuz?

Bu projeleri birlikte hayal edelim. Dünyanın sayılı kültür merkezlerinden birisi Taksim'de açılacak. Karşısında bütün görkemi ve konferans salonları, sergi salonları ile birlikte Taksim Camii açılacak. Ortada yeni düzenlemesi ile Taksim Meydanı. 2020 yılı itibariyle Taksim dünyanın en güzel meydanlarından biri olacak.





TAKSİM CAMİİ'NDE İLK NAMAZ YAKINDA

-Yılların hayali Taksim Camii. İlk namaz ne zaman kılınacak?

2020'nin ilk aylarında açılışını yapacağız. Bütün medeniyetlerin var olması adına Taksim Camii büyük bir eksiklikti. Sadece bir camii değil kültür sanat faaliyetleri, atölyeler, sergi salonları ile gençliğin bir buluşma noktası olacak. Taksim'in doğusu ve batısında bir kültür sanat aksı oluşmuş olacak.

İSTİKLAL'DE SES KİRLİLİĞİ SONA ERECEK

-Taksim bitti, İstiklal bozuldu gibi bir propaganda var. Bu eleştirilere katılıyor musunuz?

Birlikte Taksim'den başladık, İstiklal Caddesi üzerinden Beyoğlu Belediyesi'ni kadar yürüdük. Sizin de gördüğünüz gibi hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadık. Bu propagandayı yapanlar sadece Beyoğlu'na değil tüm Türkiye'ye iyilik yapmamış oluyorlar. Bazı üzücü terör olayları yaşandı ve bundan en fazla Taksim ve İstiklal etkilendi. O günlerin artık geride kaldığını düşünüyoruz. Taksim'den Tünel'e kadar çevrenize bakarak yürüyün. Her taraf tarih, kültür ve sanat olduğunu göreceksiniz. Dünyanın birçok ülkesinden milyonlarca insanın ilgi gösterdiği bir merkez burası. İstiklal'in daha da güzelleşmesi için projelerimiz var. Bunlardan biri de müzik konusundaki o karmaşanın önüne geçilmesi…





-Evet İstiklal'de gerçekten müzik konusunda bir ses kirliliği var. Bunu nasıl engelleyeceksiniz?

İstiklal Caddesi'nde serbest müzik yapan arkadaşlarımız tespitini yaptık. İKSV ve Beyoğlu'nu Güzelleştirme Derneği ile gerekli görüşmeleri sürdürüyoruz. Mimar Sinan Üniversitesi bünyesinde bu işin ehli olan akademisyenlerden oluşan bir jüri ile bir lisan verme süreci olacak. Konservatuar ile görüşmeler yapıyoruz. Şu an tam bir karışıklık var. Tüm müziklerin ahenkli bir şekilde oluşacağı müzik durakları oluşturacağız. İşinin ehli sanatçılarımız bu duraklarda çeşitli enstrümanları ile sanatını icra etme imkanı bulacak. Bu sayede İstanbullular her türlü müziği İstiklal Caddesi'nde dinleme güzel görüntüsü eşliğinde dinleyebilecek. Önümüzdeki günlerde bunun bir basın toplantısı yapacağız.

-İki proje dikkatimi çekti. Kule Kardeşliği ve Mozaik sergisi. Biraz bahseder misiniz?

Dünyada kuleleri olan şehirler var. İnsanlar kuleler etrafında toplanırlar. Kuleler insanlara hizmet eder. Önümüzdeki dönemde bir projeye öncülük etmek istiyoruz. Bizde Galata Kulesi var ve dünyada bu yönü ile bilinen 12 şehir var. İçerisinde kuleler olan şehirlerle irtibata geçip "kule kardeşliği" projesi üzerinde çalışıyoruz. Beyoğlu Belediyesi'nin Haliç'e bakan tarafında bir doğal mozaik sergisi oluşturacağız. Devasa bir mozaik yapılacak. Burada dünyaca ünlü mozaik sanatçılarının eserleri sergilenecek. Bu eserler Beyoğlu'nun mozaik olma özelliğini temsil edecek.





KENTSEL DÖNÜŞÜM SÖZÜMÜZ VAR

-Kentsel dönüşüm ile ilgili Beyoğlu'nda istenilen sonuç alınabildi mi?

Seçim sürecindeki vaatlerimiz orada kalmadı. Okmeydanı'nda milletimizin bir beklentisi var. Örnektepe'de bir proje TOKİ tarafından sürdürülüyor. Tarlabaşı 360 projesi bitmek üzere. Hacıhüsrev'in Piyalepaşa'ya bakan tarafı tamamlanıyor. Diğer tarafında bir beklenti var.Başta Okmeydanı olmak üzere buralar çok yoğun bölgeler. TOKİ Başkanımız, Bakanlık yetkilileri ve Beyoğlu Belediye olarak görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Kentsel dönüşüm rızaya dayalı olmalı. Haklar mağdur edilmeyecek. Beyoğlu Belediyesi olarak vatandaşımızın yanındayız.

-Büyükşehir Belediyesi ile bir sorun yaşıyor musunuz?

Şu anda bir sorun yaşamıyoruz. Beyoğlu ana hartelleri yoğun bir bölge. Şu an bir sorun yaşanmıyor. İki seçilmiş başkan var. İstişare ve yetki-sorumluluk çerçevesinde işlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Amacımız Beyoğlu'na çözüm odaklı bir hizmet. Biz halkın içerisindeyiz ve Beyoğlu'nu birlikte yönetiyoruz.





26 AĞUSTOS'TA MALAZGİRT'TEYİZ

-26 Ağustos'ta Malazgirt'te önemli bir etkinlik var. Bu etkinlikte siz önemli bir görev üstleniyorsunuz. Biraz açar mısınız?

Beyoğlu'nda faaliyet gösteren Okçular Vakfı Başkanı olarak Malazgirt'i unutturmamayı tarihi bir sorumluluk olarak görüyoruz. 1071 unutulacak bir tarih değildir. İnsan, zaman ve mekan medeniyet yürüyüşünde çok önemlidir. Geleneksel Okçuluk yarışmaları fikri ile başladı bu proje. Sayın Cumhurbaşkanımız da katılacağını belirtmişti. Biz de programının çerçevesini Malazgirt zaferinin şanına yakışır şekilde yeniden planladık. Ahlat bir Türk şehri. Etkinliklerimiz burada gerçekleştirilecek. Mehter ve atlılar eşliğindeki birlik yürüyüşümüze büyük bir ilgi olmuştu. Malazgirt'te de etkinlikler g gün devam edecek. Ünlü sanatçılarımız etkinliklere katkıda bulunacak. Her 26 Ağustos'ta Malazgirt'te Türk milleti olarak ahidleşeceğiz ve birlik ikrarında bulunacağız. Bu geleneksel hale gelecek. Malazgirt Programının basın toplantısını Kıbrıs'ta Hala Sultan türbesinde yapacağız.