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’de 6 kişiye /KCK gözaltısı

’de /KCKC terör örgüt talimatları doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen 6 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 09:29
İzmir’de 6 kişiye PKK/KCK gözaltısı

PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmeye devam eden İzmir Emniyeti, bu sabah yaptığı şafak operasyonuyla belirlenen adreslere baskın yaptı. Terör örgüt talimatları doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan yakalama ve arama kararına istinaden yapılan operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin sorgularının Terörle Mücadele Şubesinde devam ettiği belirtildi.

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İzmir’de 6 kişiye PKK/KCK gözaltısı
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