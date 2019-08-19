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'de yüksek gerilim direğinin ayaklarında bomba bulundu

'nin Gebze ilçesi içinde yüksek gerilim hattı direğinin ayaklarında tüpü içine yerleştirilmiş tahrip gücü yüksek bomba bulundu. Bomba imha ekipleri patlayıcıyı etkisiz hale getirmeye çalışıyor.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2019 18:50 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 18:56
Kocaeli'de yüksek gerilim direğinin ayaklarında bomba bulundu

Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında Gebze Organize Sanayi Bölgesi(GOSB) İhsan Dede Caddesi 1400 Sokak üzerinde bulunan boş arazideki yüksek gerilim hattı direği altında şüpheli bir cisim gören servis sürücüsü durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bomba veya bomba düzeneğine benzeyen cismi görünce olay yerine bomba imha ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, ilk incelemede yangın tüpü içine yerleştirilmiş ve düzenekteki pillerden birinin çıktığı için patlamayan tahrip gücü yüksek bomba olduğu belirlenen düzeneği etkisiz hale getirmek için çalışma başlattı.

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Kocaeli'de yüksek gerilim direğinin ayaklarında bomba bulundu
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