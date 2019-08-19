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'de terör operasyonu: 8 gözaltı

Terör örgütü 'ya yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2019 15:22 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 15:25
Mardin'de terör operasyonu: 8 gözaltı

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Artuklu, Midyat, Dargeçit ve Kızıltepe ilçelerinde eş zamanlı bazı adreslere düzenlenen operasyonda, N.D, M.B, C.B, T.Ö, M.G, S.K, İ.Ö ve B.İ. yakalandı.

Midyat ilçesinin Marenki mezrasında N.D'nin evinde yapılan aramada 2 dürbün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 zanlının emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Mardin'de terör operasyonu: 8 gözaltı
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