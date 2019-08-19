Nilfüfer'de CHP'li başkanın imarsız alana kaçak villa yaptırdığı iddiası

Belediye Başkanı Turgay Erdem ise villanın kendisine ait olmadığını söyleyerek, gerekli başvuruların ilgili bakanlıklara yapıldığını ifade etti. Villa sahibinin kendisinin şoförü olduğuna dair ortaya çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Erdem, "Bizim belediyemizde iki yıl önce çalışıyordu. Ancak daha sonra kendisi ailesini gerekçe göstererek, ayrıldı. Şu anda kendi işini yapıyor. Ben de 1-2 defa binaya gittim" dedi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Turgay Erdem, iddialara göre geçtiğimiz yıl, Hasanağa Mahallesi'nde bulunan ve imara kapalı olan baraj havzasında, bin 700 metrekare alana sahip arsa satın aldı. 7 milyon TL harcayıp, lüks villa yaptırdı. Sulama göletinin hemen yanında bulunan arsadaki ağaçlar da kesildi. Kısa sürede tamamlanan inşaatın ardından, villanın kapısının önüne asfalt döküldü.

Villanın İmar Barışı'ndan önce yapılmasının gündeme gelmesiyle ilgili olarak AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay ile CHP'li Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem açıklamalarda bulundu.





'UYDU GÖRÜNTÜLERİYLE KANITLADIK'



Villanın İmar Barışı'ndan önce yapıldığını belirten AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay, "Mesele yapının yapıldığı yer. Hemen sulama göletinin, doğal alanın başlangıç noktası. Plan yok ve kaçak yapılmış. Bu daha büyük sıkıntı. Bu binaya yapı kayıt belgesi alınmış. Yapı kayıt belgesi alınırken, yapının İmar Barışı'ndan faydalanabileceği söylenmiş. Yani 31 Aralık 2017'den önce yapıldığı söylenmiş. Bu tarihten önce yapılmadığını bizler uydu görüntüleriyle belirlemiştik. İmar Barışı'ndan yaklaşık 2 buçuk ay önce, burası ağaçların olduğu boş bir alan. Arsa da değil. 25 Nisan 2018'de bir uydu görüntüsü daha aldık. Yani İmar Barışı'ndan yaklaşık 4 buçuk, 5 ay sonra. Bu görüntüde ise arazinin tesviye çalışmaları ile küçük taş duvarların yapılmaya başlandığı görülüyor. Yani burası 31 Aralık 2017 yılından sonra yapılmaya başlanmış bir yapı, dolayısıyla İmar Barışı'ndan faydalanamaz" dedi.





'YAPININ EN KISA ZAMANDA YIKILMASINI BEKLİYORUZ'



Olayın takipçisi olduklarını vurgulayan Ufuk Ay, "Nilüfer Belediye Başkanlığı'na, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na, uydu görüntülerini verdik. Burası tarım alanıdır. İmar izni ve imar planı yoktur. Daha da önemlisi çok nadir doğal güzellikte olan bir yerdir. Baraj gövdesinin üstüdür. Su biriken, sulamada kullanılan, ihtiyaç anında içme suyu olarak da kullanılabilecek olan bir alanın hemen kıyısındadır. Bu nedenle bu yapı kaçağın ötesinde yapılmaması gereken bir bölgededir. Olayın takipçisiyiz. Kamuoyunda oldukça geniş yer buldu. Nilüfer Belediyesi'nden bir beklentimiz var. Biz bu yapının en kısa zamanda yıkılmasını bekliyoruz. Sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu.