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'lı teröristlerin saldırısında yaşamını yitiren genç, toprağa verildi

'nin ilçesindeki terör saldırısında yaşamını yitiren 26 yaşındaki Sezer Sönmez'in cenazesi toprağa verildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2019 11:11 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 11:18
PKK'lı teröristlerin saldırısında yaşamını yitiren genç, toprağa verildi

İlçenin Çatalca Mahallesi'nde PKK'lı teröristlerce yola döşenen patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Sönmez'in cenazesi, Hakkari'deki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Sönmez'in Türk bayrağına sarılı tabutu Cumhuriyet Caddesi'ndeki Ulu Cami'ye getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Sönmez'in cenazesi, vatandaşların tekbir getirip, "kahrolsun PKK" ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları eşliğinde omuzlarda taşınarak kent merkezindeki asri mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Cenaze törenine, Kaymakam Muhammet Fuat Türkman, Emniyet Müdürü Murat Evren, Belediye Başkanı Tahir Saklı, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, askeri yetkililer, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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PKK'lı teröristlerin saldırısında yaşamını yitiren genç, toprağa verildi
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