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sınırındaki Akçakale’de askeri hareketlilik

sınırındaki Akçakale ilçesinde zırhlı askeri araç hareketliliği yaşandı. Sınır hattında ilerleyen zırhlılar, şehir merkezine giriş yaptı

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2019 10:55 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 11:06
Suriye sınırındaki Akçakale’de askeri hareketlilik

Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Tel Abyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde askeri hareketlilik yaşandı. Suruç ilçesi istikametinden sınır hattı boyunca ilerleyen personel taşıyıcı kirpiler, Akçakale ilçesine giriş yaptı. İlçede sınır hattına yakın ilerleyen zırhlılar, daha sonra 3'üncü Hudut Alay Komutanlığına gitti.

Öte yandan Akçakale ilçesinde ABD'li 6 kişilik askeri heyet ile Türk yetkililer arasında Müşterek Harekat Merkezi kurma çalışmaları da devam ediyor.

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Suriye sınırındaki Akçakale’de askeri hareketlilik
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