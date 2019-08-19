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'de operasyonu: 7 gözaltı

'de terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 31 Mart yerel seçimlerinde 'den Tunceli Belediye Başkan adayı olan Nurşat Yeşil'in de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2019 12:02 Güncelleme Tarihi: 19.8.2019 12:20
Tunceli'de PKK operasyonu: 7 gözaltı

İçişleri Bakanlığı'nın 29 ilde, eş zamanlı olarak terör örgütü PKK'ya yönelik bu sabah düzenlediği operasyon kapsamında Tunceli'de 7 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslerde düzenlediği operasyonda aralarında 31 Mart yerel seçimlerinde HDP'nin Tunceli Belediye Başkan adayı Nurşat Yeşil ile Demokratik Alevi Derneği üye ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların emniyetteki sorgusu sürüyor.

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Tunceli'de PKK operasyonu: 7 gözaltı
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