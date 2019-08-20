5 terörist öldürüldü

BUGÜN NELER OLDU

TSK'nın'Pençe Harekâtı-2 Operasyonu' kapsamında, Kandil'e bir grup PKK'lı teröristin yeri tespit edildi. Terör örgütü elebaşlarının da kaldığı Kandil'e yönelik F16 savaş uçaklarının katıldığı hava harekâtında, 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan, Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde görev yapan Türk askerlerine Tel Rıfat'taki PKK/ YPG'li teröristlerce saldırı ve taciz ateşi yapıldı. Bölgede bulunan ateş destek vasıtaları gerekli karşılık vererek, teröristlere ait tespit edilen hedefler vuruldu. İnsansız Hava Araçları (İHA) tarafında belirlenen PKK/YPG hedefleri, milli füze Bora ile vuruldu.