Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Adana'da sahte içki operasyonu

'da sahte içki operasyonu

'da düzenlenen operasyonda bin 945 litre etil alkol ve 521 içki yapımında kullanılan kit ele geçirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2019 09:17
Adana'da sahte içki operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak alkol satışı yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda bin 945 litre etil alkol ve 521 içki yapımında kullanılan kit ele geçirildi.

Polis, ele geçirilen malzemelerle ilgili S.Y. ve H.Y'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Y. tutuklandı, H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da sahte içki operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN