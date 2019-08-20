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'de 220 daha yakalandı

'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adasına geçmeye çalışan 220 yakalandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2019 17:18 Güncelleme Tarihi: 20.8.2019 17:19
Çanakkale'de 220 kaçak göçmen daha yakalandı

Kuzey Ege Deniz'inde yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 'TCSG 28', 'TCSG 107', 'TCSG 81' ve 'TCSG 109' Bot Komutanlığı ekipleri, Küçükkuyu beldesi Behramkale ve Kadırga Burnu mevkii açıklarında 5 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda Suriye, Afganistan, Mali, Togo, Senegal, Kongo, Lübnan, Fildişi ve Kuveyt uyruklu toplam 220 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Çanakkale'de 220 kaçak göçmen daha yakalandı
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