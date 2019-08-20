Cumhurbaşkanı Erdoğan antik kenti gezdi

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CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Eskihisar Mahallesi'nde bulunan Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti. Eşi Emine Erdoğan ve beraberindekilerle Stratonikeia Antik Kenti'ne gelen Erdoğan'ı yetkililer ve mahalle sakinleri karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşan mahalle sakinleri arasındaki yaşlı bir vatandaş, idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes'in elini de 17 yaşındayken sıktığını anlatırken duygulu anlar yaşadı. Erdoğan, dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti'nde Osmanlı dönemine ait Şaban Ağa Camisi'ni de gezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami önündeki sadaka taşı üzerine bozuk para bıraktı. Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Stratonikeia Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt'ten çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, Stratonikeia'nın tanıtımı ve belgesel çekimiyle ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşülmesi talimatını verdi. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ve kızı Esra Albayrak eşlik etti.