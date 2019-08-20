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'de dolandırıcılık operasyonu

'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2019 10:25 Güncelleme Tarihi: 20.8.2019 10:27
Eskişehir'de dolandırıcılık operasyonu

Jandarma ekipleri, merkez Tepebaşı ilçesi Keskin Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde S.G. (49) adlı kadının, psikolojik rahatsızlığı bulunan bazı kişileri tedavi etme bahanesiyle paralarını alarak dolandırdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu eve operasyon düzenleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.G'ye yardımcı oldukları öne sürülen 4 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen bu kişilerden, S.G'nin oğlu S.H.G. (24) ve S.D, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma tarafından S.G'nin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

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Eskişehir'de dolandırıcılık operasyonu
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