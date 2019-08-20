Esnaf cefada başkan sefada

HDP'LİLERİ

BUGÜN NELER OLDU

Meteorolojik rapora rağmen önlem almadığı ve tatilde olduğu için eleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tatile geri döndü. Şiddetli yağış nedeniyle zarar gören Eminönü ve Üsküdar'da geç de olsa başlatılan çalışmaları inceleyen İmamoğlu, kameralara göründükten sonra Eminönü'ndeki esnafa "Pazartesi günü burada herkesin katılımıyla bir toplantı olacak" demişti. Ancak o saatlerden sonra bir daha kendisini gören olmadı. İBB Basın Müşaviri Şükrü Küçükşahin İmamoğlu'nun nerede olduğuna ilişkin soruya karşılık "Nerede olduğuna yönelik bir bilgim yoktur. Başkan dün gerekli incelemeleri yaptı, talimatlarını verdi. Tatili devam ettiği için, tatilini yapmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu. Esnaf ise yaşadıklarına isyan etti:Yaşanan sel baskınında alt geçitte dükkânı bulunan Salih Baş: İstanbul'da yıllardır sel baskınları olurdu fakat bu kadar yükseğini ilk kez yaşadık. Mazgallardan taşan su nedeniyle dükkânların yarısından fazlasını su bastı. Bütün eşyalar sular altında kaldı. Geçmiş yıllarda su taşkını olmuş ama diz altına kadar yükselmişti. İtfaiye raporuna göre altgeçitteki su seviyesinin 1.70 santimetre olarak tespit edildiği açıklandı. Bulunduğumuz nokta zaten deniz seviyesinin altında şiddetli su baskını ile bu seviye çok fazla yükseldi.Çarşı esnafından Aziz Arı: Zararımız çok inanın ben hesaplayamıyorum. Bin belki de daha fazla saat suya gömüldü. Şapkalar ve elbiseler de var. İBB çok geç müdahale etti. İlk gün kimseye ulaşamadık. Bir başımıza kaldık. Bakın hala elektrik verilmiyor çarşıya, elektrik olsa biz daha çabuk toparlanırız işimize gücümüze bakarız. Biz bunu iki gündür defalarca dile getirdik. Ancak yine kendi imkânlarımızla aydınlatma yapmaya çalışıyoruz.Çanta ve çocuk elbisesi satan esnaf Tuncay İşler: Dükkânın içinde neredeyse kullanılabilecek bir ürün kalmadı. İtfaiyeden hasar raporu aldık. Onlar da öyle üstü kapalı şeyler yazıyor. İşte peyderpey halletmeye çalışıyoruz" dedi.İstanbullunun hizmet beklediği bugünlerde Bodrum'da denizin keyfini çıkaran İmamoğlu, terör örgütü PKK/ YPG'ye maddi ve yaşam destek yardımları yapıldığı belgelenmesi üzerine Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine atanan kayyumları eleştirdi. İmamoğlu, İstanbul'da olmadığı için sosyal medya üzerinden açıklama yaparak "31 Mart yerel seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez" dedi.İSTANBUL'DA yaşanan sel felaketinde en çok etkilenen Fatih esnafı yaralarını sarmaya devam ediyor. Yağmur sırasında sular altında kalan Eminönü'nde alt geçit esnafı kepenklerini açtı. Alt geçitlerde su altında kalan mallar Yenikapı sahilde kurutulmak için bırakıldı. Sular altında kalan ürünler sigorta firmaları görevlileri tarafından kayıt altına alındı. İşyeri sahipleri zararlarını sigorta firmalarına bildirdi. Selden yaklaşık bin çift ayakkabı kurtaran Zafer Yavuz: "Kurtarabildiğimiz ürünleri temizleyip bir deformasyon var mı diye kontrol ettikten sonra satışa tekrar sunulur hale getirmeye çalışacağız. Bin taneye yakın ayakkabımız var. Şu anda 80 bin lira değerinde ayakkabı var burada" dedi.