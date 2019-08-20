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şüphelileri 'a kaçamadan yakalandı

Edirne'de sınırında yakalanan aralarında Fetullahçı Terör Örgütü () üyesi şüphelilerinin de olduğu 6 kişinin sorgusu sürüyor. Şüphelilerden ikisinin FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan ve yurt dışı çıkma yasağı bulunan A.T. ve T.Y. oldukları belirlendi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2019 18:02
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri Doyran köyü mevki askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan 2 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan ve yurt dışı çıkma yasağı bulunan A.T. ve T.Y. oldukları belirlendi. Zanlılar gözaltına alındı.

Öte yandan, Pazarkule bölgesi ile Elçili köyü birinci derece askeri yasak bölgelerinde de 4 Türk vatandaşı yakalandı.

Gözaltına alınan C.C, F.Y, S.Ç. ve H.Ç'nin bağlantıları ve kaçma nedenleri araştırılıyor.

Zanlıların hakkında araştırılma yapılmak üzere savcılıkça Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinden bilgi istendi.

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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
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