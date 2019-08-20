FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyon

Balıkesir merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 8'i muvazzaf 11 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün TSK'deki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, "ardışık periyodik arama" yöntemiyle haberleştikleri belirlenen 11 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Haklarında yakalama kararı bulunan 8 zanlıdan 3'ünün Hava Kuvvetleri, 3'ünün Deniz Kuvvetleri, 2'sinin de Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin, meslekten ihraç edilen 2 astsubay ile açığa alınan bir astsubay olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir'in yanı sıra Uşak, Kocaeli, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Batman, Konya, Eskişehir ve Malatya'da başlatılan eş zamanlı operasyon sürüyor.