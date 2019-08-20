HDP’liler polise saldırdı

Geçtiğimiz gün HDP'li Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanları görevden alınarak yerlerine kayyum atanmıştı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Diyarbakır, Mardin ve Van valileri belediye başkan vekili olarak atandığı belirtilmişti.

Bu durumu protesto etmek isteyen HDP'liler İstanbul Adalet Sarayı C kapı girişinde toplandı. Çağdaş Hukukçular Derneği'nin de destek verdiği bir grup avulat ve HDP milletvekilleri Filiz Kerestecioğlu, Ahmet Şık, Züleyha Gülüm de grup arasında yer aldı.

Diyarbakır, Van ve Mardin'de terörle irtibatı tespit edilerek görevden el çektirilen belediye başkanları hakkında basın açıklaması yapmak isteyen grup İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşlerden Sorumlu Başsavcı Vekili Hacı Hasan Bölükbaşı'nın talimatı doğrultusunda kapı önünden uzaklaştırılmak istendi.

Edinilen bilgiye göre, gruba açıklamalarının adliye karşısında bulunan meydanda yapabilecekleri söylenmesine karşın grup ısrarla kapıdan ayrılmadı.

Bunun üzerine kontrollü bir şekilde kademeli güç kullanarak adliye karşısındaki meydana çıkartılam grup slogan atıp direnç göstermeye devame etti. Bu esnada çıkan arbedede Çevik Kuvvette görevli 3 polis yaralandı.

Polislerden birinin sağ ve sol ayak kaval kemiği ve dizi yaralanırken diğer polis memurlarının kolları darbe aldı.