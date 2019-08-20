"İBB'nin yaptığı kitlesel zulümdür"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çoğu gazeteci 50 kişinin işten çıkarılmasıyla ilgili olarak Uluslararası Medya Enformasyon Derneği'nden açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bugün İBB Medya A.Ş. çalışanı çoğu gazeteci 50 kişinin tek tek aranarak 'iş akdiniz feshedildi' denilerek, işlerine son verilmesini şiddetle kınıyoruz.

Bu haksızlık ve hukuksuzluğa karşı Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) olarak demokratik tüm haklarımızı kullanacağız, sonuna kadar arkadaşlarımızın yanında duracağız. Bodrum'dan talimat vererek İstanbul'daki emekçilerin haklarını çalanlar hakkında hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.

Bilinmesini isteriz ki, derneğimizin yöneticisi ve üyelerinin de aralarında bulunduğu birçok meslektaşımıza yapılan sadece basit bir işten çıkartma değil, kitlesel zulmetmektir. Hukukun üstünlüğü ilkesiyle örtüşmeyen bir biçimde, gerçekleştirilen kitlesel zulme karşı bütün sivil toplum örgütlerini birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz.