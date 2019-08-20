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’da 7 ilçede terör operasyonu: 8 gözaltı

’da 7 ilçede düzenlenen / operasyonunda 8 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, av tüfeği ile çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 20.8.2019 09:40
İstanbul’da 7 ilçede terör operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK tero¨r o¨rgu¨tu¨ne bagˆıs¸ ve propaganda yapan kişileri tespit ederek yakalanması için operasyon kararı aldı. TEM ekipleri gece saatlerinde Atas¸ehir, Kadıko¨y, Maltepe, Pendik, Sultanbeyli, U¨mraniye ve U¨sku¨dar'da es¸ zamanlı yaptığı baskınlarda 8 kişiyi yakalayarak go¨zaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 kurusıkı tabanca, 1 av tu¨fegˆi, 15 mermi ve c¸ok sayıda o¨rgu¨tsel dergi, kitap, do¨ku¨man ile şüphelilere ait dijital malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

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İstanbul’da 7 ilçede terör operasyonu: 8 gözaltı
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