İstanbul’da 7 ilçede terör operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK tero¨r o¨rgu¨tu¨ne bagˆıs¸ ve propaganda yapan kişileri tespit ederek yakalanması için operasyon kararı aldı. TEM ekipleri gece saatlerinde Atas¸ehir, Kadıko¨y, Maltepe, Pendik, Sultanbeyli, U¨mraniye ve U¨sku¨dar'da es¸ zamanlı yaptığı baskınlarda 8 kişiyi yakalayarak go¨zaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 kurusıkı tabanca, 1 av tu¨fegˆi, 15 mermi ve c¸ok sayıda o¨rgu¨tsel dergi, kitap, do¨ku¨man ile şüphelilere ait dijital malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU