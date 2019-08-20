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'deki trafik kazasına karışan TIR şoförü tutuklandı

Acıgöl ilçesinde dün 8 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı trafik kazasında gözaltına alınan TIR şoförü tutuklandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2019 19:52 Güncelleme Tarihi: 20.8.2019 20:00
Nevşehir'deki trafik kazasına karışan TIR şoförü tutuklandı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından gözaltına alınan tır şoförü cezaevine gönderildi.

Meydana gelen trafik kazasının ardından gözaltına alınan tır sürücüsü Ferhat Karaman'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Adliyeye sevk edilen Karaman, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dün, tarım işçilerini taşıyan Musa Altınok idaresindeki 50 ZB 455 plakalı minibüsün, Acıgöl-Gülşehir kara yolunda Ferhat Karaman yönetimindeki 50 AG 452 plakalı tırla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı.

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Nevşehir'deki trafik kazasına karışan TIR şoförü tutuklandı
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