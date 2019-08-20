Nevşehir'deki trafik kazasına karışan TIR şoförü tutuklandı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından gözaltına alınan tır şoförü cezaevine gönderildi.
Meydana gelen trafik kazasının ardından gözaltına alınan tır sürücüsü Ferhat Karaman'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI: 7 ÖLÜ
Adliyeye sevk edilen Karaman, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Dün, tarım işçilerini taşıyan Musa Altınok idaresindeki 50 ZB 455 plakalı minibüsün, Acıgöl-Gülşehir kara yolunda Ferhat Karaman yönetimindeki 50 AG 452 plakalı tırla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı.