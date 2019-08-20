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operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

'nın Ceyhan ilçesinde bölücü terör örgütü 'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 4 kişi adliyeye sevk edildi

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2019 09:14 Güncelleme Tarihi: 20.8.2019 09:16
PKK operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçede bölücü silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; sosyal paylaşım sitelerinde silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmaları ve suç unsurları elde edilmesi amacıyla dün şafak vakti operasyon yaptı.

Eş zamanlı olarak polis 5 zanlıyı yakalamak için 5 adrese girdi. Yapılan aramalarda 1'i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait cep telefonları ve 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ile tüfeğe ait 16 adet dolu kartuş ele geçirildi.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği tarafından sorgulanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

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PKK operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi
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