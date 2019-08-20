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kuryesi kadın karnına sardığı 1,5 kilogram eroinle yakalandı

'da karnıa sardığı 1 kilo 560 gram eroini Ankara'ya götürmek istediği öne sürülen kuryesi kadın yakalandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2019 11:35

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Güven Timleri Kısım Amirliği ekipleri, Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali‎'nde yaptıkları uygulama sırasında Ankara'ya giden bir yolcu otobüsünde arama gerçekleştirdi.

Bu sırada yolcular arasındaki S.A. adlı kadının hareketlerinden şüphelenen ekipler, zanlıyı terminal binası içerisinde polis noktasına götürerek üst aramasını yaptı.

Aramada, zanlının karın bölgesine sardığı 3 paket halindeki 1 kilo 560 gram eroin ele geçirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Ankara'ya gittiği belirlenen uyuşturucu kuryesi kadın, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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Uyuşturucu kuryesi kadın karnına sardığı 1,5 kilogram eroinle yakalandı
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