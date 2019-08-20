YİMER 10 bin 507 kişinin hayatını kurtardı!

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 20 Ağustos 2015'te kurulan Türkiye'deki yabancıların vize, ikamet, uluslararası koruma ve geçici koruma gibi sorularına yanıt bulan YİMER 157, insan ticareti mağdurlarına ve göçmen kaçakçılığına maruz kalan kişilere yönelik ihbar ve yardım hattı işlevini 4 yıldır sürdürüyor.

Haftanın 7 günü 24 saat çalışma esasına göre, 6 farklı dilde hizmet veren YİMER 157'de, kurulduğu günden bugüne kadar 1 milyon 415 bin 392 Türkçe, 1 milyon 128 bin 143 Arapça, 75 bin 506 Farsça, 86 bin 96 İngilizce, 92 bin 34 Rusça, 4 bin 22 Almanca ve 863 bin 188 hizmet dışı çağrı olmak üzere, toplam 3 milyon 664 bin 381 çağrıya cevap verildi.

YİMER 157'ye gelen 440 acil yardım çağrısına yapılan acil müdahaleler sonucunda ise 10 bin 507 kişinin hayatı kurtuldu.