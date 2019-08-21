7 ilde 81 gözaltı! Hava’dan ihraç edilen FETÖ’cüler yakalandı

Ankara'da
terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 15'i yakalanarak gözaltına alınırken, 4 şüpheli aranıyor.
Diğer taraftan Ankara'da, FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 10'u gözaltına alındı.
İzmir'de, (TSK) ve emniyet yapılanmalarına yönelik operasyonda, 18 kişi gözaltına alındı.
Karabük'te F1 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 15 şüpheliden 5'i yakalandı.
Balıkesir merkezli 11 ilde "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 8'i muvazzaf 11 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.
Malatya merkezli 6 ilde, 11 zanlı gözaltına alındı.
Kocaeli'nde Operasyonda 12 şüpheli yakalandı.