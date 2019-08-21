Başkan Erdoğan kabineyi topluyor

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, Milli Savunma, Tarım ve Orman ile İçişleri bakanlıkları birer sunum yapacak. Toplantıda, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir belediyelerine yapılan kayyum atamaları ile ilgili gelişmeler, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili son durum ve yangınla mücadele çalışmaları ele alınacak. Ayrıca iç ve dış güvenlik olmak üzere terörle mücadele çalışmaları da değerlendirilecek. Başta İdlib ve ABD ile sağlanan barış koridoru mutabakatı çalışmaları olmak üzere Suriye meselesi de toplantıda masaya yatırılacak. Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlar da toplantının gündem maddeleri arasında yer alacak. Son ekonomik gelişmeler de değerlendirilecek.Öte yandan AK Parti 18'inci yaşını Kurban Bayramı dolayısıyla 9 gün gecikmeli olarak, cuma günü kutlayacak. Programa büyükşehir belediye başkanları, il kadın ve gençlik kolları başkanları ve partinin kurucu üyeleri başta olmak üzere yaklaşık bin kişi davet edildi. "Türkiye sevdasıyla yaşımız 18" temalı kutlamada Erdoğan katılımcılara bir konuşma yapacak. Aynı gün Erdoğan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nu (MKYK) toplayacak. Toplantıda eylül ayında AK Parti'nin 7'inci Olağan Büyük Kongre sürecinin başlamasına ilişkin karar alınması bekleniyor.Bu arada Başkan Erdoğan dün akşam Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular ele alındı.