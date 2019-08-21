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ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü.

ile Esper, 'nin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden itibaren başlatılması hususunda mutabık kaldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2019 21:45 Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 22:10
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Bakan Akar Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentileri ifade ederek, söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Akar ile Esper güvenli bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden itibaren başlatılmasında mutabık kaldı.

Görüşmede, planlamanın ileriki aşamalarını ele almak amacıyla askeri heyetlerin en kısa zamanda Ankara'da tekrar bir araya gelmesi kararlaştırıldı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü.
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