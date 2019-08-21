Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Şırnak'tan acı haber! Şehit sayısı 3'e yükseldi

'tan acı haber! Şehit sayısı 3'e yükseldi

Valiliği, ’de çıkan çatışmada 2 askerin daha şehit olduğunu açıkladı. Şehit sayısı 3’e yükselirken, 1 asker ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2019 20:57 Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 21:15
Şırnak'tan acı haber! Şehit sayısı 3'e yükseldi
Şırnak Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı emir komutasında, Silopi ilçe sınırları içerisinde bulunan Körseli köyü bölgesinde TPAO çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun operasyonunun icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı unsurları ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 1 kahraman jandarma personelimiz yaralanmış, 3 kahraman jandarma personelimiz şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Şırnak'tan acı haber! Şehit sayısı 3'e yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN