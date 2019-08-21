Süryanilerden Türkiye’ye güvenli bölge desteği

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İstanbul Süryani Kadim Vakfı, Türkiye'nin ABD ile koordineli olarak Suriye'nin kuzeyinde planladığı güvenli bölgenin tesis edilmesine ilişkin harekâtı desteklediğini bildirdi. Vakfın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PYD/ YPG'nin Suriye'de etkin olduğu bölgelerde Süryanilere sistematik olarak baskı uyguladığı belirtildi. Bölücü terör örgütünün Süryani gençleri zorla kaçırdığı, okullarını kapattığı ve Süryanilerin çoğunu Suriye'yi terk etmek zorunda bıraktığı vurgulanan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "Türkiye'nin ABD ile beraber Fırat'ın doğusunda güvenlik gerekçesi ile yapılması planlanan harekatını destekliyoruz. Bölgede yaşayan Hristiyan grupların zarar görmemesi için gerekli tüm önlemlerin alınmasını istiyor ve uluslararası toplumu daha fazla sorumluluk almaya davet ediyoruz." HABER MERKEZİ