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'da operasyonu: 9 gözaltı

'da, polis ekiplerince düzenlenen örgütü / operasyonunda, 9 kişi gözaltına alındı

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2019 14:42

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda görevleri sırasında, PKK/KCK adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Aktif olarak çalışan 9, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden uzaklaştırılan 3 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 9 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi.

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Van'da terör operasyonu: 9 gözaltı
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