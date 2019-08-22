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Başkan Erdoğan, siyam ikizlerini kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan, 'ta yaşayan siyam ikizleri Sema ve ile bir araya geldi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2019 20:15 Güncelleme Tarihi: 22.8.2019 20:22
Başkan Erdoğan, siyam ikizlerini kabul etti

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, siyam ikizleriyle bir süre sohbet etti.

Emine Erdoğan, ikizlerin pozitif enerjisinden etkilendiğini, gelecekte de bu enerjilerini sürdürmelerini isteyerek, eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu da aldıkları eğitimler hakkında bilgi vererek, gelecek planlarını paylaştı. Üniversiteye girmekten duydukları mutluluğu da dile getiren ikizler, üniversiteyi bitirince çalışmak istediklerini de kaydetti.

Kabulde Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın eşi Ruhan Özkan da hazır bulundu.

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Başkan Erdoğan, siyam ikizlerini kabul etti
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