Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Güvenli bölge planında birinci aşama başlatıldı

planında birinci aşama başlatıldı

Akar, ABD’li mevkidaşı Esper ile telefonda görüştü. İki bakan ’de güvenli bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bugünden itibaren başlatılmasında mutabık kaldı

Giriş Tarihi: 22.8.2019
Güvenli bölge planında birinci aşama başlatıldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede Bakan Akar, Fırat'ın doğusunda güvenli bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentileri ifade ederek, söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulması gerektiğini vurguladı. Akar ile Esper güvenli bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bugünden itibaren başlatılmasında mutabık kaldı. Görüşmede, planlamanın ileriki aşamalarını ele almak amacıyla askeri heyetlerin en kısa zamanda Ankara'da tekrar bir araya gelmesi de kararlaştırıldı. ANKARA
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Güvenli bölge planında birinci aşama başlatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN