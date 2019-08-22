İş adamını bıçakladı HDP binasında yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

İçışleri Bakanlığı'nın Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarını görevden alması üzerine İstanbul Kadıköy'de önceki akşam bir grup Süreyya Operası önünde eylem yaptı. Bu sıra olayların yaşandığı yerde ikamet eden White Hill AVM'nin sahibi işadamı Durmuş Karaçam (43) olaya müdahalede bulunarak yolun kapatılmasını engellemek için çöp konteynerlerini kaldırdı. Eylemciler bunun üzerine Karaçam'a saldırarak sırtından 3 kez bıçakladı. Kadıköy'de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İki ciğerine 13 santimetrelik bıçak darbesi alan Karaçam'ın durumu ciddiyetini koruyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelinin H.K. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli HDP Bahçelievler İlçe Binası'nda dün saat 02.30'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre bina içerisinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.