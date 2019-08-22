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İsviçre’den ’lı işkenceciye kıyak

MEHMET ÇELİK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2019
TERÖR örgütü PKK, İsviçre'de Aydın K.'yi (37) Türkiye'ye ajanlık yapmakla suçlayıp buzluğa kapatarak işkence etti. PKK'lılar Bern Savcılığı'na verdikleri ifadede işkenceyi kabul etti. Savcı, şiddet kullanma, işkence ve kişilik haklarına saldırı suçlamasıyla dava açtı. Hâkim ise önceki gün görülen duruşmada PKK'lıları serbest bıraktı. PKK'lıların serbest bırakılması için FETÖ'cüler de devreye girdi. FETÖ'nün İsviçre'de tetikçisi durumundaki Tagesanzeiger gazetesi, yayınlarıyla hem işkencecileri aklama çabası verdi, hem de mahkeme üzerinde baskı oluşturdu. Baskı sonuç verdi ve sanıklar tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Mehmet ÇEK / ZÜRİH
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İsviçre’den PKK’lı işkenceciye kıyak
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