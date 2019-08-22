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'da operasyonu

'nın Seydikemer ilçesinde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2019 17:23

Fethiye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen M.P'nin, Yayla Patlangıç Mahallesi'ndeki evinde arama gerçekleştirildi.

Aramada, odunluğa gizlenen 7 kilo 751 gram esrar, hassas terazi ve tarladaki mısırların arasına ekilen 70 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alına M.P. ve babası R.P, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.P, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, R.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Muğla'da uyuşturucu operasyonu
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