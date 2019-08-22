PKK'ya 3 ilde 'Kıran Operasyonu'! Terör mevzileri canlı yayında vuruldu

İçişleri Bakanlığınca, Hakkari, Şırnak ve Van'da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran Operasyonu" başlatıldı. Operasyonun 5. gününde terör mevzileri vurulmaya devam edildi.
TERÖR MEVZİLERİ CANLI YAYINDA VURULDU
A Haber, Hakkari'de terör mevzileri vurulurken operasyon bölgesinden canlı yayındaydı. ATAK helikopterlerimiz terör mevzilerini tam isabet vurdu. İşte o anlar...
Atak helikopterlerimiz teröristlerin mevzilerini A Haber canlı yayınında böyle vurdu!