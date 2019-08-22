Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > PKK'ya 3 ilde 'Kıran Operasyonu'! Terör mevzileri canlı yayında vuruldu

'ya 3 ilde 'Kıran Operasyonu'! Terör mevzileri canlı yayında vuruldu

, ve 'da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran Operasyonu" devam ediyor. Operasyonun 5. gününde terör mevzileri canlı yayında vuruldu.

Giriş Tarihi: 22.8.2019 13:36 Güncelleme Tarihi: 22.8.2019 13:48
PKK'ya 3 ilde 'Kıran Operasyonu'! Terör mevzileri canlı yayında vuruldu

İçişleri Bakanlığınca, Hakkari, Şırnak ve Van'da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran Operasyonu" başlatıldı. Operasyonun 5. gününde terör mevzileri vurulmaya devam edildi.



TERÖR MEVZİLERİ CANLI YAYINDA VURULDU

A Haber, Hakkari'de terör mevzileri vurulurken operasyon bölgesinden canlı yayındaydı. ATAK helikopterlerimiz terör mevzilerini tam isabet vurdu. İşte o anlar...

Atak helikopterlerimiz teröristlerin mevzilerini A Haber canlı yayınında böyle vurdu!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
PKK'ya 3 ilde 'Kıran Operasyonu'! Terör mevzileri canlı yayında vuruldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN