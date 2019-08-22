Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Şanlıurfa'da terör operasyonu

'da terör operasyonu

Viranşehir ilçesinde terör örgütü /KCK ile irtibatı olduğu iddiasıyla 3 kişi yakalandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2019 10:34 Güncelleme Tarihi: 22.8.2019 10:35
Şanlıurfa'da terör operasyonu

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'yla irtibatı olduğu iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Viranşehir ilçe merkezi ile kırsalda terör örgütü PKK/KCK'yla irtibatlı olduğu iddia edilen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi. Şüphelilerden 3'ü yakalanırken, 1 kişinin ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Şüpheliler, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da terör operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN