Şırnak’ta çatışma: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

BUGÜN NELER OLDU

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Körseli Köyü kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuşlar Ayhan Yanık (26), Mehmet Uçar (28) ve Muhammet Ferdi Güntekin (27) şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Kaçan teröristlerden 3'ü İHA destekli operasyonda öldürüldü. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ayhan Yanık'ın acı haberi Adıyaman merkeze bağlı Bağpınar Köyü'ndeki ailesine verildi. Şehit Yanık, bugün öğle namazını müteakip Yeni Mezarlık Camisi'nde yapılacak tören sonrası Adıyaman Şehitliği'nde toprağa verilecek. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar'ın memleketi Hatay'ın Antakya ilçesinde baba evine ateş düştü. Şehit Uçar, bugün öğle namazına müteakip düzenlenecek tören ile Antakya Şehitliği'nde defnedilecek. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Ferdi Güntekin'in şehadet haberi de Erzurum Palandöken'deki baba evine ve İzmir Buca'daki ailesinin yanında bulunan eşi Ezgi Güntekin'e verildi. Şehit Güntekin'in 3 yaşına girecek olan kızı Mina'nın 9 gün sonra doğum gününü kutlamaya hazırlandığı öğrenildi. Şehit Güntekin, bugün öğle vakti Narmanlı Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardıdan Dumlu Şehitliği'nde defnedilecek. Öte yandan Mardin'in Savur ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda da PKK'lı 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.